Bologna al lavoro in vista del Cagliari: per Immobile ancora lavoro differenziato

Proseguono a Casteldebole gli allenamenti del Bologna in preparazione alla trasferta di Cagliari: questa mattina - si legge nel report ufficiale del club rossoblù - i ragazzi di mister Italiano hanno svolto una seduta tecnico-tattica e partitella a campo ridotto. Alla seduta odierna si sono uniti Remo Freuler, Emil Holm, Martin Vitik e Ukko Happonen. In giornata faranno rientro in città Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. Lavoro differenziato per Ciro Immobile.

Domani, a tre giorni dalla trasferta di Cagliari, la squadra si allenerà alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.

Di seguito il programma delle sfide del Bologna fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):

- Cagliari-Bologna (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre

- FCSB-Bologna (Europa League, 3^ giornata), giovedì 23 ottobre

- Fiorentina-Bologna (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre

- Bologna-Torino (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre

- Parma-Bologna (Serie A, 10^ giornata), sabato 2 novembre

- Bologna-Brann (Europa League, 4^ giornata), giovedì 6 novembre

- Bologna-Napoli (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre