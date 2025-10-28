Italia femminile, sconfitta di misura in amichevole con il Brasile: decide la rete di Luany
L'Italia femminile cade in amichevole contro il Brasile, la formazione verdeore si impone di misura. Decide la rete di Luany nella ripresa. Al Tardini la sfida fra le due nazionali è stata equilibrata, decisa solo dalla rete di Luany al minuto numero 68.
