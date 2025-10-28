Serie B, Palermo e Modena sconfitte, volano Monza, Cesena e Frosinone
È successo di tutto nelle prime sei gare della decima giornata di Serie B che si sono disputate questa sera. La Reggiana, con tantissime assenze, ha battuto il Modena capolista e ne hanno approfittato il Cesena (2-1 alla Carrarese) e il Monza, che ha battuto il Palermo 3-0 al Barbera. Quarto posto in classifica per il Frosinone, che ha abbattuto la Virtus Entella con un netto 4-0. 1-1 fra Pescara e Avellino, stesso punteggio fra Empoli e Sampdoria.
SERIE B, 10ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre
Cesena-Carrarese 2-1
34' Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3 39' Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol
Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Venezia 13*
Avellino 13
Padova 12*
Empoli 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 6*
Mantova 5*
*una gara in meno