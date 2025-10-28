Secondo pari di fila per il Milan, settimo in questa Serie A per l'Atalanta: a Bergamo è 1-1

Termina 1-1 la partita tra Atalanta e Milan. Il racconto del match.

Lookman riprende Ricci - Serata da grandi sfide alla New Balance Arena, con il ct Gattuso presente sugli spalti. Il punteggio si modifica già dopo 4 minuti, quando è un insospettabile come Ricci a portare avanti il Milan, segnando il suo primo gol in rossonero anche grazie a una deviazione di Ederson che mette fuori gioco Carnesecchi. I padroni di casa non si scoraggiano, nonostante lo svantaggio immediato, e premono sul gas per reagire subito. Dopo venti minuti però perdono il capitano De Roon, costretto a far posto a Brescianini per un fastidio al gluteo. A metà primo tempo il Diavolo ringrazia il giovane Ahanor per l'imprecisione a tu per tu con Maignan. La pressione atalantina porta però i suoi frutti a fine primo tempo e porta alla prima gioia stagionale firmata Lookman. Il nigeriano, dopo un'altra estate difficile, torna protagonista segnando con un mancino potente l'1-1 con cui si conclude anche la frazione inaugurale del match a Bergamo.

Il Milan cresce, pochi tiri - Allegri cambia subito volto al suo Milan, inserendo Nkunku al posto di un Leao abbastanza impalpabile. L'inizio della ripresa però propone il medesimo copione visto nella quasi totalità del primo tempo, con l'Atalanta che preme e il Milan che attende per provare a ripartire. All'ora di gioco si arrende per dei fastidi fisici pure Gimenez e, senza più attaccanti, lo rimpiazza Loftus-Cheek adattato davanti. La Dea forse paga lo sforzo, sta di fatto che il Milan comincia a guadagnare campo e a riaffacciarsi più spesso in avanti nel terzo conclusivo del match. Nel quale però ritmi e produzione offensiva calano, se si esclude un bel tiro di Zappacosta sul quale è bravo Maignan, lasciando spazio alla paura di non perdere. Che non prevarrà, perché Atalanta e Milan si spartiscono un punto per una.

