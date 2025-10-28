TMW Spalletti sempre più vicino alla Juventus: fumata bianca prevista nelle prossime ore

Si avvicina a passi sempre più grandi la firma di Luciano Spalletti sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Juventus. Intesa ormai sempre più vicina, la fumata bianca è prevista nelle prossime ore.

Nella mattinata di oggi, tra l'altro, proprio Spalletti si è espresso sulla panchina della Juventus, a margine della presentazione del nuovo spot di Montenegro in cui si riunisce idealmente con Totti: "Se devo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri e in favore di Tudor. Per quello che l'ho conosciuto è sembrata una persona seria, un uomo vero... Quando l'ho visto lavorare in campo e in panchina mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cuore. Sei costretto a trovarti bene, sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Chi arriverà ora troverà una squadra allenata. Oggi sono la persona meno indicata a parlare di Juventus!".

Spalletti si prepara così a sostituire Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Lazio di domenica sera. L'ex ct della Nazionale parrebbe insomma aver avuto la meglio nella corsa a tre che lo vedeva fronteggiarsi con Raffaele Palladino e Roberto Mancini.