Cesena-Carrarese 2-1, le pagelle: la legge di Shpendi, Berti sugli scudi

Risultato finale: CESENA-CARRARESE 2-1

Le pagelle dell'incontro:

Klinsmann – 6.5: Quasi mai chiamato a interventi difficili. Sicuro sulle uscite e attento nelle mischie, incolpevole sul gol di Finotto.

Ciofi – 6.5: Attento e ordinato, concede pochissimo a Distefano prima e a Torregrossa poi.

Zaro – 6: Macchia la prova con il ritardo su Melegoni nell’azione del 2-1. Fino a lì era stato solido.

Piacentini – 6.5: Duello fisico continuo, vince la maggior parte dei contrasti. Fallo discutibile sul gol annullato, ma nel complesso positivo.

Adamo – 6: Buona spinta iniziale, qualche cross interessante. Giallo ingenuo che ne rovina un po’ la prova. (Dal 75' Guidi – 5.5: Spreca malamente una conclusione nel finale).

Berti – 7.5: Gol, tanta qualità e presenza. È il motore del centrocampo, realizza con freddezza il 2-0. Migliore in campo. (Dall'86' Arrigoni – s.v.).

Francesconi – 6.5: Lavoro oscuro ma prezioso, copre e imposta con intelligenza.

Bastoni – 6.5: Sempre nel vivo del gioco nel primo tempo, partecipa bene alla manovra. (Dal 63' Castagnetti – 6: Entra per gestire, prova qualche cambio di campo).

Frabotta – 6.5: Si procura il rigore, segna un gol annullato e spinge con continuità. Un po’ impreciso al tiro ma tra i più propositivi.

Diao – 7: Assist, pressing e dinamismo. Recupera palla e innesca l’azione del 2-0: decisivo (Dal 63' Blesa – 6: Un paio di iniziative interessanti, senza incidere troppo).

Shpendi – 7: Trasforma il rigore con freddezza. Sfiora la doppietta nel finale. È sempre un pericolo (Dall'86' Olivieri – s.v.).

All. Michele Mignani – 7: Primo successo interno e vittoria meritata per intensità e organizzazione. Gestisce con intelligenza l'andamento del match. Qualche rischio nel finale, ma la squadra mostra compattezza e spirito.

CARRARESE

Bleve – 6: Non può nulla sui gol, bravo in uscita su Shpendi.

Ruggeri – 5.5: Soffre Berti e Diao, ammonito presto e sostituito (Dal 58' Zanon – 5.5: Non riesce a incidere).

Illanes – 6: Regge discretamente, evita un gol certo nel primo tempo con una deviazione provvidenziale.

Imperiale – 6: Ordinato ma poco incisivo in costruzione.

Bouah – 6: Qualche spunto sulla destra, manca di precisione.

Schiavi – 5.5: In difficoltà nel ritmo del primo tempo, Calabro lo toglie. (Dal 79' Rubino – s.v.).

Zuelli – 6.5: Il migliore dei suoi: vivace, presente in entrambe le fasi, ci prova anche da fuori.

Melegoni – 6: Cresce alla distanza, serve l’assist per Finotto ma resta discontinuo.

Belloni – 5.5: Causa il rigore e fatica a incidere sulla sinistra. (Dal 71' Cicconi – 6: Porta un po’ di freschezza).

Distefano – 5.5: Parte bene ma perde il pallone sanguinoso sul 2-0 (Dal 58' Torregrossa – 5.5: Non si rende mai pericoloso).

Abiuso – 5: Mai in partita, sostituito all’intervallo. (Dal 46' Finotto – 6.5: Entra e segna, accorcia le distanze e dà vivacità).

All. Antonio Calabro – 5.5: La squadra entra bene in partita, ma non riesce mai a rendersi pericolosa. Reagisce tardi, i cambi migliorano la situazione ma non bastano.