Frosinone-Virtus Entella 4-0, le pagelle: Ghdedjemis da Serie A, Colombi disastroso

RISULTATO FINALE: FROSINONE-VIRTUS ENTELLA 4-'0

FROSINONE

Palmisani 6.5 - Ordinaria amministrazione per l'estremo difensore ciociaro, ad eccezione del bel colpo di testa di Franzoni che lo impegna in una bellissima parata.

A. Oyono 7 - Deve difendere poco e allora in attacco si scatena, sovrappone in continuazione ed è imprendibile. Mette in mezzo anche un bellissimo assist per il 4-0 di Koutsoupias.

Calvani 6.5 - Perfetto nelle chiusure, attento anche nei contropiedi pericolosi imbastiti dagli ospiti nel primo tempo.

J. Gelli 6.5 - Attentissimo anche lui quando è sollecitato.

Bracaglia 7 - Ottima partita in difesa per il capitano, impreziosita da un gol importante e meritato. Dall'83 Cittadini sv.

Calò 7 - Ancora una volta una partita da leader del centrocampo, sale in cattedra smistando gioco. I suoi calci piazzati poi, sono davvero un fattore. Dall'83' Masciangelo - sv.

Koustoupias 7 - Segna il 4-0 e non esulta, ma la sua partita è molto altro. Corre, lotta e contrasta. Partner perfetto di Calò nel centrocampo ciociaro.

Ghedjemis 8 - Semplicemente infermabile, non segna ma entra nelle azioni da gol ed è il migliore dei suoi. Quando parte i calciatori dell'Entella possono solo pregare. Colpisce un palo sfortunato. Dall'83' Ndow sv.

Kone 6.5 - A volte impreciso ma anche lui corre tantissimo creando superiorità in attacco con i suoi inserimenti. Dal 63' Cichella 6 - Non incide come il compagno che ha rilevato, prende l'unico giallo della gara.

Kvernadze 7.5 - Anche lui infermabile, ingaggia duelli su duelli con Parodi, che non lo vede mai. Decisivo con i suoi dribbling.

Raimondo 7 - Sblocca una partita che nel primo tempo è stata più equilibrata. Poi nel secondo scheggia il palo, andando vicino alla doppietta personale. Dal 73' Zilli 6.5 - Si è sbloccato definitivamente, dopo il gol a Marassi contro la Sampdoria, si ripete oggi con un bel tap-in che chiude virtualmente la partita.

Massimiliano Alvini 7.5 - Il suo Frosinone, quando è in serate come questa, è da Serie A. La qualità e la pericolosità offensiva dei suoi è veramente notevole.

VIRTUS ENTELLA

Colombi 4.5 - Fa un paio di parate notevoli, ma la sua partita è macchiata dalle sbavature sui gol. Non trattiene mai la palla e gli avversari sono i primi ad avventarsi sulla palla. Su almeno due reti c'è la sua firma in negativo.

Parodi 5 - Sfida Kvernadze con qualche scintilla di troppo, ma di fatto non lo prende mai, in difficoltà per 93 minuti sull'esterno georgiano.

Tiritiello 6.5 - L'unico dei suoi a salvarsi, cerca di mettere delle toppe dove può con grande sacrificio.

Marconi 5 - Nessuno vorrebbe essere al suo posto, Ghedjemis gli fa girare costantemente la testa, non lo prende mai.

Bariti 5.5 - Nel primo tempo ha tantissimo spazio in contropiede ma sbaglia sempre la scelta. Corre tanto ma non basta. Dal 64' Boccadamo 5.5 - Subentra ma non cambia il copione.

Nichetti 5.5 - Corre e contrasta quanto può, prova senza dubbio di cuore la sua.

Karic 6 - Sufficienza stiracchiata, ma se i suoi sono riusciti a creare pericoli, spesso in contropiede, il merito è maggiormente suo. Dal 64' Fumagalli 6 - Entra bene e crea i pericoli che gli attaccanti titolari non erano riusciti a creare.

Di Mario 5.5 - Gioca una partita di corsa e fisico, ma il centrocampo ciociaro gli fa girare la testa.

Franzoni 5.5 - Sua l'occasione più importante della gara per i suoi, con un colpo di testa che impegna Palmisani alla parata più complicata della serata. Dal 75' Franzoni sv.

Ankeye 5 - Tocca pochissimi palloni e azzecca poche giocate, serata difficile la sua. Dal 74' Benali 5 - Stende il tappeto rosso a Ghedjemis nell'occasione del 4-0.

Debenedetti 5 - Stesso discorso fatto per il suo compagno di reparto. Dal 64' Russo 5 - Entra ma non incide.

Andrea Chiappella 5.5 - La gara non è preparata nemmeno male, con la volontà di far male al Frosinone in contropiede. Nel primo tempo è una tattica che funziona a metà, nella ripresa i suoi vanno in apnea.