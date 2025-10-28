Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"

L'Italia femminile cade di misura in amichevole al Tardino contro il Brasile. Al termine della gara il CT azzurro Andrea Soncin ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

"Da sempre sono concentrato sul presente e sul futuro. Oggi ha visto un’Italia che ha tenuto testa a una squadra come di campionesse come il Brasile. Faccio i complimenti alle ragazze. Ci tenevamo a portare a casa un risultato positivo, ma è stata una prestazione di altissimo livello. Sono molto contento di quello che ho visto, dello spirito che ha la nostra squadra e di tante giocate nate dalle idee che avevamo preparato. Abbiamo tenuto testa nei duelli, sia offensivi che difensivi".

Si aspettava una partita di questa intensità? Cosa vi è mancato per provare a pareggiare o fare qualcosa in più per metterle in difficoltà?

"Abbiamo avuto tante situazioni interessanti quando trovavamo il nostro vertice. Martina Piemonte ha disputato una partita straordinaria, così come Cristiana Girelli quando è entrata. Forse abbiamo avuto un po’ di frenesia: dovevamo gestire meglio l’uscita palla, che era ciò che ci permetteva di arrivare più spesso ad attaccare. L’intensità che abbiamo trovato era quella che ci aspettavamo, e c’era curiosità di vedere il livello raggiunto. Il nostro livello è molto alto, anche da questo punto di vista. Erano due gare che dovevano insegnarci, e infatti ci hanno insegnato tanto. Hanno arricchito la nostra consapevolezza. Ora ci aspettano altre due partite altrettanto importanti".

Come sta Angelica Soffia?

"Le valutazioni verranno fatte a breve, ma si tratta sicuramente di un infortunio muscolare. Mi dispiace molto per lei: era un’occasione importante, si era preparata bene e stava facendo un buon percorso. Ma sono certo che arriveranno altre opportunità per lei".