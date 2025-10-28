Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"

Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:04Calcio femminile
Daniel Uccellieri

L'Italia femminile cade di misura in amichevole al Tardino contro il Brasile. Al termine della gara il CT azzurro Andrea Soncin ha parlato ai microfoni di Rai Sport:
"Da sempre sono concentrato sul presente e sul futuro. Oggi ha visto un’Italia che ha tenuto testa a una squadra come di campionesse come il Brasile. Faccio i complimenti alle ragazze. Ci tenevamo a portare a casa un risultato positivo, ma è stata una prestazione di altissimo livello. Sono molto contento di quello che ho visto, dello spirito che ha la nostra squadra e di tante giocate nate dalle idee che avevamo preparato. Abbiamo tenuto testa nei duelli, sia offensivi che difensivi".

Si aspettava una partita di questa intensità? Cosa vi è mancato per provare a pareggiare o fare qualcosa in più per metterle in difficoltà?
"Abbiamo avuto tante situazioni interessanti quando trovavamo il nostro vertice. Martina Piemonte ha disputato una partita straordinaria, così come Cristiana Girelli quando è entrata. Forse abbiamo avuto un po’ di frenesia: dovevamo gestire meglio l’uscita palla, che era ciò che ci permetteva di arrivare più spesso ad attaccare. L’intensità che abbiamo trovato era quella che ci aspettavamo, e c’era curiosità di vedere il livello raggiunto. Il nostro livello è molto alto, anche da questo punto di vista. Erano due gare che dovevano insegnarci, e infatti ci hanno insegnato tanto. Hanno arricchito la nostra consapevolezza. Ora ci aspettano altre due partite altrettanto importanti".

Come sta Angelica Soffia?
"Le valutazioni verranno fatte a breve, ma si tratta sicuramente di un infortunio muscolare. Mi dispiace molto per lei: era un’occasione importante, si era preparata bene e stava facendo un buon percorso. Ma sono certo che arriveranno altre opportunità per lei".

Articoli correlati
L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale... L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino... Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
Italia, Soncin: "Viviamo un momento magico. Col Brasile gara intensa e fisica" Italia, Soncin: "Viviamo un momento magico. Col Brasile gara intensa e fisica"
Altre notizie Calcio femminile
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro... Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in... Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse,... Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"
Italia femminile, sconfitta di misura in amichevole con il Brasile: decide la rete... Italia femminile, sconfitta di misura in amichevole con il Brasile: decide la rete di Luany
Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Piemonte-Cantore in avanti. Soffia e Tomaselli... Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Piemonte-Cantore in avanti. Soffia e Tomaselli dal 1°
Schroffenegger sul collasso polmonare: "Temevo un infarto. Bisogna parlare di più... Schroffenegger sul collasso polmonare: "Temevo un infarto. Bisogna parlare di più di certe cose"
L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale... L'Italia all'esame del Brasile: per sfatare un tabù e iniziare a guardare al Mondiale
Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta... Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
2 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
3 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: David con Conceiçao e Yildiz a supporto
4 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
5 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 9^ giornata LIVE: Dybala falso nove. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.1 Il Napoli supera il mal di trasferta: Milinkovic-Savic e Anguissa hanno ragione del Lecce
Immagine top news n.2 Spalletti sempre più vicino alla Juventus: fumata bianca prevista nelle prossime ore
Immagine top news n.3 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
Immagine top news n.4 Rocchi a Open VAR: "Su Di Lorenzo non è rigore". L'errore più grave è dell'assistente
Immagine top news n.5 Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Immagine top news n.6 Spalletti: "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor. Sono il meno indicato per parlare oggi di Juve"
Immagine top news n.7 Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, il pararigori Milinkovic-Savic: "Non so come faccio, è una cosa che ho dentro"
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Gaspar: "Camarda? Poteva capitare a chiunque. Gli staremo vicini"
Immagine news Serie A n.3 Milan subito in gol, poi monologo Atalanta e assolo Lookman: 1-1 a fine primo tempo
Immagine news Serie A n.4 Altro che equilibratore: Anguissa è la vera arma segreta del Napoli di Conte. Da rinnovare
Immagine news Serie A n.5 Habemus Lookman! Primo gol con l'Atalanta in questa stagione e 1-1 contro il Milan
Immagine news Serie A n.6 De Roon fuori dopo soli 20' di Atalanta-Milan: per lui contrattura al polpaccio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Avellino, formazioni ufficiali: debutto per Daffara, Biancolino cambia modulo
Immagine news Serie B n.2 Cesena-Carrarese, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi in attacco
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Sampdoria, formazioni ufficiali: Dionisi sceglie Pellegri e Shpendi in attacco
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Carrarese, le formazioni ufficiali: Mignani si affida a Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Monza, formazioni ufficiali: Segre e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Modena, formazioni ufficiali: Dionigi in emergenza, Sottil sceglie Di Mariano dal 1'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Arzignano agli ottavi: la rete di Nanni elimina il Forlì
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, un centrocampista in prova per Buscè: è sbarcato in città Lamine Fofana
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, al Crotone basta la rete di Gomez per andare avanti. Foggia eliminato
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: due turni per Zagnoni del Carpi, quattro fermati per una giornata
Immagine news Serie C n.5 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica
Immagine news Serie C n.6 Picerno, idea per la difesa: nel mirino De Santis, Gonnelli e Benedetti. Spunta anche Manetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, sconfitta di misura in amichevole con il Brasile: decide la rete di Luany
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Piemonte-Cantore in avanti. Soffia e Tomaselli dal 1°
Immagine news Calcio femminile n.6 Schroffenegger sul collasso polmonare: "Temevo un infarto. Bisogna parlare di più di certe cose"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…