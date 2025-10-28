Vicenza, Zonta: "Mesi lunghi e difficili, non sono mai stato fermo così tanto"

Loris Zonta, centrocampista del Vicenza, ha parlato oggi in vista della gara di domani contro la Pro Vercelli, valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C: “Sono stati mesi lunghi e difficili, perché comunque non sono mai stato fermo così tanto. Ringrazio tutto lo staff medico e anche lo staff tecnico per avermi aiutato e sicuramente riportato a una buona condizione. Mi sento bene, sia mentalmente che fisicamente. Sicuramente la partita di domani mi consentirà di fare un po’ di minutaggio. L’altro giorno contro il Trento ho fatto una buona mezz’ora, mi sono sentito bene, senza dolori, che secondo me è la cosa più importante.

La partita di domani la viviamo sicuramente come un’opportunità per far vedere al mister che chi ha giocato meno sia presente e che sia pronto a dare il proprio contribuito. Quindi per noi la gara di domani va affrontata come una partita di campionato perché poi l’obiettivo è sempre quello di andare a campo per vincere le partite e vincere aiuta a vincere e di conseguenza noi faremo il massimo domani per poter ottenere un buon risultato.

Credo che la Pro Vercelli abbia la sua idea di gioco e la porterà avanti anche domani. Anche loro probabilmente faranno dei cambi, come è naturale che sia in Coppa Italia. Almeno daranno spazio anche a tanti giovani e quindi ci sarà da capire subito in campo come si organizzeranno e poi utilizzare le nostre qualità e tattiche che abbiamo preparato in questi due giorni”.