Giugliano, Capuano si presenta: "Ho accettato con entusiasmo, usciremo da questa situazione"

Ezio Capuano, nuovo allenatore del Giugliano, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa:

"Ho accettato Giugliano con grande entusiasmo, il calcio per me è un trasporto di passione e emozioni. La chiamata della proprietà e del direttore mi ha inorgoglito. Mi hanno voluto fortemente, mi hanno aspettato e questa è stata una grande dimostrazione per me. È una società seria, fatta di persone perbene. Questo è un gruppo di ragazzi disponibili, intelligenti e con qualità. Noi dobbiamo lavorare per tirarci fuori da una situazione di classifica che in questo momento non è bella. Sono sicuro che ce la faremo".