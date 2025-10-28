Pescara-Avellino 1-1, le pagelle: Daffara esordio da incorniciare, Meazzi porta a spasso tutti

Risultato finale: Pescara-Avellino 1-1

PESCARA

Desplanches 6,5 - Il pallone di Simic finisce nell'angolino, non può arrivarci. Poi smanaccia qualche pallone velenoso.

Corbo 6 - Sul finale può fare meglio con quel pallone vagante a centrocampo. Conduce la solita prestazione ordinata.

Brosco 6 - Si fa prendere il tempo da Simic che pareggia i conti. Poi recupera con un paio di chiusure fondamentali. Dal 77' Giannini S.V.

Capellini 7 - Apre le danze con il tap in vincente. Rimedia qualche errore di troppo da parte dei suoi compagni.

Letizia 6 - I duelli con Milani lo fanno soffrire. Entra in partita con qualche minuto di ritardo, e mette al servizio tanti cross interessanti.

Dagasso 6,5 - A centrocampo è una lotta. Non smette mai di pressare. Dovrebbe essere più altruista in certe situazioni, si fa ingolosire troppo. Dal 75' Graziani S.V.

Squizzato 6,5 - Lotta per la maglia e si sacrifica. Il suo lavoro è importantissimo con i compagni di reparto. Alto livello. Dal 92' Vinciguerra S.V.

Valzania 6,5 - Con il pallone tra i piedi fa quello che vuole. Si innervosisce molto facilmente e gioca con il giallo sulle spalle, ma è sontuoso il più delle volte. Dal 92' Okwonkwo S.V.

Corazza 6,5 - Bella sfida con Missori, i compagni gli creano occasioni ghiotte. A volte è un po' troppo frettoloso, soprattutto quando si tratta di concretizzare.

Meazzi 6,5 - Fa ballare la difesa dell'Avellino portandosela a spasso più volte. Vuole un rigore che non c'è, ma a supporto di Di Nardo funzione benissimo. Dal 65' Caligara 6 - Buon impatto per lui, subito mostra il suo piede caldo.

Di Nardo 6,5 - Al primo anno vero in cadetteria dimostra di avere grande abilità e confidenza con le aree avversarie. La sua sassata sta facendo ancora tremare i guantoni di Daffara.

Vincenzo Vivarini 6 - Non va oltre il pari e rischia qualcosa nel secondo tempo. La sua squadra riesce a rimanere sempre compatta. Perfetto Meazzi a supporto di Di Nardo. I cambi non gli danno ragione, forse arriva un po' tardi.

AVELLINO

Daffara 8 - Esordio assoluto in Serie B per il classe 2004, e che esordio. Smanaccia tutto quello che c'è da togliere dallo specchio della porta. Sul gol di Capellini vale il discorso del suo collega di reparto. Se questo era l'antipasto chissà che stagione lo attende.

Missori 6,5 - Biancolino gli chiede di alzarsi di più: funziona. Galoppa sulla fascia come un levriero. Sempre a disposizione dei suoi compagni, ha l'appoggio giusto.

Milani 6 - Parte alla grande mettendo in grande difficoltà Letizia. Cala un po' d'intensità ma rimane in bolla, puntuale e molto organizzato.

Simic 7 - Il suo stacco perfetto in area di rigore riporta in equilibrio la gara. Grande prova di carattere. Grandissimi margini di crescita.

Enrici 7 - Evita qualche ripartenza lampo di Meazzi e prova a contenere l'avanzata di Di Nardo. Con quest'ultimo va spesso a duello, ma riesce a tamponarlo a dovere.

Palumbo 6,5 - Le sue idee sono molto buone, un po' meno le realizzazioni. Si fa prendere troppo dalla foga, quando basterebbe giocare con più tranquillità.

Sounas 7 - Perfetto il suo assist direttamente dalla bandierina per Simic. I suoi filtranti fanno perdere la testa dalla bellezza. Dal 57' Besaggio 6 - Ingresso che rimette ordine in campo. Buono l'approccio ma può fare di più.

Kumi 5,5 - E' probabilmente quello meno in palla della sfida. Si vede raramente. Vuole un rigore, ma è troppo poco. Dall'87 Gyabuaa S.V.

Lescano 6 - Rimane un po' fuori dal gioco per lunghi tratti, ma stava per far gol di petto dopo aver lasciato alle sue spalle tutta la difesa abruzzese. Dal 57' Biasci - Ottimi movimenti in area di rigore. Entra benissimo in partita, con cattiveria e voglia di andare a vincere.

Insigne 6 - Si abbassa molto per andare a recuperare i palloni. Si intestardisce un po' in alcune situazioni dove può fare decisamente meglio. Dal 69' Russo 6 - Crea scompiglio davanti con i suoi movimenti. La rovesciata ormai è un evergreen.

Crespi 6,5 - I suoi tagli in area di rigore sono velenosissimi. Si muove come un'ombra alle spalle del Pescara. Ottima protezione del pallone. Dal 69' Tutino 6,5 - Che garra! Vuole ribaltare la sfida dell'Adriatico, ce la mette tutta. Sfortunato.

Raffaele Biancolino 6,5 - Grande prova di carattere. I suoi ragazzi ci mettono l'anima fino al 96'. Chi entra corre il doppio. Prestazione ammirevole della sua squadra. La sua tenacia la trasmette direttamente a chi è in campo.