Vis Pesaro, tegola Nicastro: lesione al polpaccio sinistro per l'attaccante
La Vis Pesaro 1898 ha reso noto l’esito degli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Francesco Nicastro: l’attaccante biancorosso ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico sotto la supervisione dello staff medico del club.
I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni in base all’evoluzione del quadro clinico.
