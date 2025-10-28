Vis Pesaro, tegola Nicastro: lesione al polpaccio sinistro per l'attaccante

La Vis Pesaro 1898 ha reso noto l’esito degli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Francesco Nicastro: l’attaccante biancorosso ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico sotto la supervisione dello staff medico del club.

I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni in base all’evoluzione del quadro clinico.