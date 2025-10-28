Empoli-Sampdoria 1-1, le pagelle: Guarino e Cuni migliori in campo. Male Ghidotti
Risultato finale Empoli-Sampdoria 1-1
EMPOLI
Fulignati 6 - Straordinario intervento su Coda in una delle rare occasioni in cui viene chiamato in causa. Sempre concentrato.
Curto 6 - Prestazione solida e senza sbavature, anche se nel finale corre qualche rischio.
Guarino 7 - Perfetto in lettura e posizionamento. Non si fa mai sorprendere e comanda la difesa con autorevolezza. Bello il colpo di testa nel finale che rischia di regalare i tre punti ai suoi.
Obaretin 6,5 - Spinge con costanza nel primo tempo, poi si dedica maggiormente alla fase difensiva, in cui si dimostra impeccabile.
Elia 5 - Ci prova con un tiro-cross impreciso, poi perde lucidità. Nella ripresa, con pochi spazi, si fa espellere ingenuamente per doppia ammonizione al 65’.
Degli Innocenti 6 - Sempre nel vivo della manovra, prova a dare ritmo e geometrie alla squadra.
Ghion 6,5 - Vicino al gol in una buona occasione. Recupera e smista palloni con intelligenza. Dal 73’ Yepes SV.
Ignacchiti 6 - Lavora nell’ombra, ma con efficacia. Ripulisce diversi palloni e si rende utile in entrambe le fasi.
Carboni 6 - Vince alcuni duelli e mantiene la posizione senza forzare la giocata. Prestazione ordinata.
Pellegri 6 - Quando accelera crea sempre qualche pericolo. Offre spinta e movimento. Dal 65’ Ebuehi 6 - Diligente e concentrato, gestisce bene la fascia con la squadra in dieci uomini.
Shpendi 6 - Meno preciso del solito, sbaglia alcuni controlli ma non manca di sacrificarsi per i compagni. Dal 73’ Popov 7 - Entra e segna, facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto.
Alessio Dionisi 6 - Imposta una squadra propositiva e organizzata. Buon approccio, ma il possesso palla risulta a tratti sterile. L’Empoli mostra comunque carattere anche in inferiorità numerica.
SAMPDORIA
Ghidotti 5 – Serata tranquilla fino all’errore decisivo: la respinta corta che favorisce il gol di Popov pesa come un macigno. Nel finale appare ancora incerto, rischiando di compromettere il risultato.
Ferrari 6,5 - Preciso e attento, guida con esperienza la linea difensiva. Dal 66’ Vulikic 6 - Entra con personalità e aiuta la squadra a guadagnare campo.
Abildgaard 6,5 - Riportato al centro della difesa, non sbaglia nulla. Interventi puliti e sempre puntuali. Dal 55’ Riccio 6 - Ordinato, fa il suo senza rischiare.
Hadzikadunic 6 - Tiene bene Shpendi, che non trova mai spazi. Prestazione solida.
Ioannou 6 - Avvio brillante con diverse giocate offensive. Attento in copertura, utile in entrambe le fasi. Dal 78’ Pedrola SV - Sfortunato: entra e si infortuna subito lasciando i suoi in dieci.
Benedetti 6,5 - Gestisce il gioco con lucidità e precisione. Pochi errori, tanta intelligenza tattica. Dal 66’ Barak 6,5 - Impatto immediato: serve l’assist perfetto per il gol del pareggio di Cuni.
Ricci 6 - Solido in fase di non possesso, dà equilibrio al centrocampo. Dal 78’ Ferri SV.
Henderson 6 - Si muove molto, crea spazi e dà fluidità alla manovra offensiva.
Cherubini 6 - Sempre nel vivo dell’azione, attento nei tempi di inserimento. Una delle note più positive.
Cuni 7 - Lucido e opportunista: segna il gol del pareggio e si muove con intelligenza su tutto il fronte offensivo.
Coda 6,5 - Sempre nel vivo del gioco. Da lui parte la giocata che porta al pareggio, confermandosi leader tecnico.
Angelo Gregucci 6 - La sua Samp gioca con ordine e carattere, reagendo subito allo svantaggio. Buona organizzazione difensiva e risposta mentale convincente.