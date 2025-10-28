Atalanta-Milan 1-1, le pagelle: Lookman di rabbia, Leao e Gimenez insufficienti e doloranti

Risultato finale: Atalanta-Milan 1-1

ATALANTA (di Paolo Lora Lamia)

Carnesecchi 6 - Può fare ben poco sul gol di Ricci, a maggior ragione perché il suo tiro dal limite viene deviato da Ederson. Per il resto, serata non molto impegnativa.

Kossounou 6 - Nella sua zona di competenza fa passare poco o nulla, giocando 90 minuti con la giusta concentrazione e abnegazione.

Hien 6 - Solido a centro area, l'ex Hellas sa essere anche insidioso in quella del Milan sui calci piazzati.

Ahanor 5,5 - Uno dei più in ombra nell'undici di Juric. Propizia la rete di Ricci e, nell'assedio pre 1-1 di Lookman, fallisce l'occasione più comoda. tanta energia, ma anche altrettanta imprecisione. Dal 71' Djimsiti 6 - Come da sue caratteristiche, si fa vedere anche in avanti quando può oltre a badare al contenimento.

Zappacosta 6,5 - Ottima prova sulla destra, dove spinge chiudendo le sue iniziative con cross invitanti oppure anche con dei tentativi verso la porta. Bene anche in fase difensiva, aiutando a contenere Leao. Nel finale, passato a sinistra, Maignan gli nega la gioia del 2-1.

De Roon 6 - Difficile giudicare la sua gara, che termina dopo 20 minuti per un problema muscolare. Dal 20' Brescianini 6,5 - Entra in campo con il piglio giusto, fermando sul nascere qualche azione milanista e accompagnando anche in più occasioni le manovre atalantine.

Ederson 6 - L'inizio è da incubo, visto che mette fuori causa Carnesecchi sul tiro di Ricci. Migliora però con il passare dei minuti, per presenza sia in mezzo al campo che in fase offensiva.

Bernasconi 6 - Il giovane esterno si conferma all'altezza della titolarità in Serie A. Sulla sua fascia regge bene il confronto con Saelemaekers, oltre a farsi notare per calciare con precisione diverse palle inattive. Dal 71' Bellanova 6 - Porta energie fresche sulla corsia di destra, in un finale in cui il resto dei compagni appaiono un po' in riserva.

De Ketelaere 5,5 - Forse emozionato perché si trova davanti la squadra che lo ha portato in Italia, non riesce ad accendersi e ad accendere la manovra con la necessaria continuità. Dall'81' Samardzic sv.

Pasalic 6,5 - Galleggia tra la mediana e la trequarti, garantendo spesso e volentieri giocate di qualità come quella con cui manda in porta Lookman in occasione del pari. Dall'81' Musah sv.

Lookman 7 - Dopo prestazioni non all'altezza e diverse occasioni fallite, la Dea ritrova il suo bomber. Nel primo tempo, imbucato alla grande da Pasalic, scarica sotto la traversa tutta la rabbia per gli ultimi mesi complicati e regala ai suoi l'1-1. Un gol che non vale 3 punti, ma che può rappresentare la svolta per la sua stagione.

Ivan Juric 6 - Citando Carnesecchi, i giri della sua Atalanta sono certamente più alti rispetto alle ultime gare (soprattutto nel primo tempo). La lucidità sotto porta, però, non migliora e alla fine arriva l'ennesimo pareggio.

MILAN (di Dimitri Conti)

Maignan 6,5 - Dal primo tempo capisce che non mancherà il lavoro da fare e lo svolge bene: su Lookman può poco. Nel finale sfodera un volo in grande stile per fermare Zappacosta.

Tomori 5,5 - Rimesso subito dentro dopo il pascolo in favore di De Winter, vive un incubo dovendo fronteggiare un Lookman in formissima. Nell'ultima parte di primo tempo svalvola, poi prende le misure.

Gabbia 6 - L'irrinunciabile di Allegri è lui, il leader della difesa che non ha saltato neanche un minuto. In parte sorpreso dalla sgassata verso il gol di Lookman, nel finale però salva su Musah.

Pavlovic 6,5 - Tra le sorprese più rilevanti in positivo del Milan di Allegri, fornisce una nuova conferma della sua nuova centralità anche a Bergamo. E non è solo fase difensiva, ma anche costruzione.

Saelemaekers 5,5 - Forse aveva le pile un po' scariche, ma nel primo tempo viene gestito comodamente da Bernasconi. Più guizzi nel secondo, ma anche tanta confusione e imprecisioni.

Dal 90' Athekame sv.

Fofana 6,5 - Non sarà sempre chirurgico nella fase di possesso, ma è un elemento irrinunciabile quando c'è da far densità e coprire spazi. Nella ripresa libera anche verso la porta Saelemaekers.

Modric 5,5 - Meno perfetto del solito, più lontano dalle vesti da professore cui aveva abituato in questo approccio col mondo Milan. Anche uno come lui può risultare insufficiente: non è lesa maestà.

Ricci 6,5 - L'infortunio di Rabiot si sta rivelando occasione propizia e lui decide di non farsela sfuggire, segnando in apertura il primo gol da giocatore del Milan. Per il resto sostanza e presenza.

Bartesaghi 6 - Si nota fino a un certo punto ma questo non è detto che sia un male in assoluto. Più in difficoltà nel primo tempo, nel secondo può spingere ma non trova la concretezza ideale.

Leao 5 - Con il Pisa era tornato al centro del villaggio, a Bergamo torna il Leao delle partite prima: poco utile nello sviluppo, lezioso, si fa sovrastare da Zappacosta. Ed esce all'intervallo.

Dal 46' Nkunku 5,5 - Mai nei suoi precedenti subentri in questa Serie A aveva avuto tanti minuti a disposizione. Non li sfrutta, risultando un corpo fin troppo estraneo dalla manovra.

Gimenez 5 - Ha la fiducia di Allegri, a dimostrazione arriva l'ennesima titolarità nonostante gli zero gol finora. Rimane ancora a secco, si fa notare poco se non quando si fa male prima di uscire.

Dal 62' Loftus-Cheek 5,5 - Doveva sostituire un centrocampista, poi però è inserito in attacco al posto dell'infortunato Gimenez. Prova ad applicarsi là davanti, ma incide poco o nulla.

Massimiliano Allegri 6 - Ha voglia di far ripartire la corsa del Milan interrotta con il Pisa, ma degli assenti ritrova solo Tomori. Nonostante l'emergenza, la partenza è delle migliori col gol di Ricci. Dopo il quale però il Diavolo si abbassa forse troppo presto, subendo il pari già alla mezz'ora. A inizio ripresa toglie Leao, dopo un'oretta deve sostituire pure Gimenez. E lì paradossalmente il Milan si risolleva, quantomeno smette di soffrire e basta. Secondo pari consecutivo, meno amaro di quello col Pisa. E con l'emergenza che prosegue imperterrita.