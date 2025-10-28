Cento volte Lookman: il gol archivia ufficialmente il caso, inizia la stagione di Ademola

Serviva il Milan, una delle vittime preferite di Ademola Lookman, per togliere il tappo alla stagione dell’attaccante nigeriano. L’ex Leicester ha segnato questa sera la rete numero cento da professionista in carriera, considerando anche la nazionale che tra qualche settimana lo porterà via per la Coppa d’Africa. Si interrompe un digiuno durato oltre cinque mesi, considerato che l’ultima marcatura era arrivata il 12 maggio con la Roma.

Soprattutto, il gol di oggi archivia ufficialmente il caso che ha occupato mezza estate e costretto la Dea a iniziare la stagione senza il suo miglior giocatore. Quantomeno a livello offensivo. La strategia dei Percassi, sul lungo, si è rivelata vincente anche a costo di rinunciare a un incasso comunque significativo: il no all’Inter, la barra tenuta dritta, il decalogo da seguire per tornare in squadra. Un percorso, parola abusata, per recuperare un elemento indispensabile alla squadra di Ivan Juric.

Da oggi inizia il campionato di Ademola. E un pochino anche quello della Dea, imbattuta sì ma spesso non particolarmente prolifica. Il recupero del nigeriano era un tassello essenziale, perché garantisce imprevedibilità e - come avvenuto questa sera - gol all’attacco orobico. Ripetere le 15 marcature dello scorso campionato sarà difficile, ma è una nuova storia che inizia, e nei momenti più delicati dello scorso mercato non era per nulla scontato.