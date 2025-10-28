Coppa Italia Serie C, Arzignano agli ottavi: la rete di Nanni elimina il Forlì
Dopo il Crotone, Anche l'Arzignano passa il turno in Coppa Italia Serie C. 1-0 in casa del Forlì, decide la rete di Nanni al minuto numero 76.
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Ore 20:30 - Carpi-Union Brescia
Ore 20:30 - Ternana-Campobasso
Mercoledì 29 ottobre
Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano
Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen
Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
