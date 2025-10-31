Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"

"Sono stati 10 giorni fantastici. Per il mio primo ritiro nella Nazionale maggiore, un misto di emozioni davvero forti e contrastanti tra loro". Inizia così il post dell'attaccante della Roma Alice Corelli dopo la prima convocazione e l'esordio, nei minuti finali della sfida contro il Giappone, con la maglia azzurra dell'Italia.

"Avevo un pizzico di timore nell’approcciare a questa realtà, un grande passo per me e per la mia carriera, sin da piccolina ho sempre guardato la Nazionale A e tutte le ragazze con ammirazione e rispetto ed ho sempre sognato di far parte di questo gruppo. - prosegue la classe 2003 - Mi sono sentita subito accolta con grande energia ed entusiasmo, ho trovato un gruppo magnifico che mi ha fatto subito sentire a casa, accolta nel migliore dei modi in una grande famiglia. Ringrazio tutte le compagne e tutti i membri dello staff uno ad uno per questa prima esperienza straordinaria!!FORZA AZZURRE".

Spazio infine a un ringraziamento particolare a una delle veterane, nonché capitana, dell'Italia come Cristiana Girelli, vero e proprio punto di riferimento non solo per le attaccanti, ma per tutte le giovani che si approcciano all'azzurro: "Da Ibiza a Como è stato un attimo, un piccolo sogno che si realizza aver condiviso il campo con te. Grazie".