Montipò para il rigore di Pinamonti, che segna sulla ribattuta: Sassuolo avanti 0-1 a Verona
Al 69' di Verona-Sassuolo Fourneau fischia un altro rigore, per la terza volta in questa gara, ma stavolta il VAR non interviene per correggerlo, sull'intervento di Serdar su Fadera. Dal dischetto si presenta Pinamonti: tiro centrale, Montipò lo respinge rimanendo fermo, ma l'attaccante si ritrova il pallone fra i piedi e fa 0-1.
