Lazio, Zaccagni convocato ma in forte dubbio: problema muscolare per il capitano
Rischia di allungarsi ulteriormente la lista dei giocatori indisponibili per il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, per la gara di domani contro il Torino.
Oltre allo squalificato Guendouzi e agli infortunati Dele-Bashiru, Rovella, Vecino, Marusic e Pellegrini, rischia di dover saltare il confronto con l'ex tecnico biancoceleste Marco Baroni anche il capitano Mattia Zaccagni.
Il numero dieci capitolino, scrive LaLazioSiamoNoi è stato inserito tra i convocati, ma nella giornata odierna ha accusato un problema muscolare che pone la sua presenza in campo domani a forte rischio.
Questa la lista dei calciatori convocati da Sarri per la gara di domani:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Pinelli
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni