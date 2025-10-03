Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"

In vista del derby contro il Cesena di domani il tecnico della Reggiana Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle difficoltà dovute al calendario intenso e alla prima settimana dell’anno con tre gare: “Bisogna saper centellinare le energie fisiche per essere pronti atleticamente. Dal punto di vista mentale invece arriviamo bene a questa sfida dopo la prestazione con lo Spezia che ci ha fatto ritrovare una Reggiana che corre, gioca e soffre. Con la testa ci siamo, ora dobbiamo gestire al meglio le forze in questo ciclo ravvicinato. - prosegue Dionigi come riporta Tuttoreggiana.com - Marras ha accusato solo dei crampi perché ha corso davvero tanto, ma è recuperato così come Magnani che valuteremo se far partire dall’inizio o meno, ma dopo la sosta sarà a pieno regime”.

Il tecnico poi si sofferma sullo stop di Gondo: “Dopo la sosta rientrerà e intanto abbiamo trovato delle alternative anche provando cose diverse. Sono soddisfatto di giocatori come Lambourde e Tavsan che devono ancora arrivare al top, ma hanno margini enormi”.

Spazio anche agli avversari: “Qualche battuta d’arresto ci sta, ma parliamo di una squadra forte, ben costruita e con un bravo allenatore che è anche un amico. C’è il giusto mix di giovani ed esperti e merita la classifica che ha. Sarà una partita speciale perché sappiamo quanto i tifosi ci tengano e dovremo ripetere la compattezza difensiva e l’atteggiamento avuti contro lo Spezia o nei derby dello scorso anno. - prosegue Dionigi - Affrontiamo una squadra aggressiva, con giocatori di gamba e brava nelle ripartenze,ma sa anche difendersi bene. Dovremo essere bravi a metterla in difficoltà”.