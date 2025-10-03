Monza-Catanzaro, i convocati di Bianco: out Pessina, Ciurria e Mota
TUTTO mercato WEB
Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico del Monza Paolo Bianco per la sfida di domani contro il Catanzaro. Rispetto alla scorsa giornata Vailati prende il posto di Strajnar come terzo portiere, mentre a centrocampo non ci sono Ciurria e Pessina. In avanti out Mota Carvalho. Questa la lista completa:
Portieri: Pizzignacco, Vailati, Thiam
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Izzo, Ravanelli, Delli Carri, Bakoune, Capolupo, Domanico, Carboni
Centrocampisti: Azzi, Obiang, Zeroli, Birindelli, Colombo, Galazzi, Colpani,
Attaccanti: Maric, Caprari, Keita, Alvarez, Petagna
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women