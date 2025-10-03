Spalletti tentato dal Qatar, Zaccagni a rischio forfait, Paz in Nazionale: le top news delle 22

La Lazio rischia di presentarsi fortemente rimaneggiata alla sfida contro il Torino. Oltre agli indisponibili Dele-Bashiru, Rovella, Vecino, Marusic, Pellegrini e allo squalificato Guendouzi, anche Mattia Zaccagni potrebbe alzare bandiera bianca. Il capitano biancoceleste, seppur inserito nella lista dei convocati, ha accusato un problema muscolare nell’ultimo allenamento. La sua presenza contro la squadra dell'ex Marco Baroni è dunque in forte dubbio e sarà valutata solo nelle ore precedenti al match.

Situazione simile anche in casa Atalanta, dove resta in dubbio la disponibilità del difensore svedese Isak Hien per la partita contro il Como. Il centrale ha saltato le ultime due gare con Juventus e Club Brugge per un problema agli adduttori. Mister Juric deciderà solo all’ultimo se inserirlo tra i convocati, anche se lo staff medico non sembra voler correre rischi inutili. Intanto, sul fronte internazionale, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 28 convocati per le amichevoli contro Venezuela e Porto Rico. Presenti due “italiani”: il giovane talento del Como, Nico Paz, e il bomber dell’Inter, Lautaro Martinez.

Spazio infine al mercato, seppur degli allenatori: come raccontatovi in serata da TMW, l’Al-Sadd ha presentato un’offerta importante a Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale, che però prende tempo prima di accettare un’avventura radicalmente diversa in Qatar.