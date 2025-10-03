Udinese, 8 giocatori convocati in Nazionale: si aggiungono anche Iker Bravo e Nunziante

Sono otto (più due) - riporta il sito ufficiale dell'Udinese - i bianconeri che saranno impegnati in giro per il mondo in questa sosta nazionali. Il "più due" è dato da Iker Bravo e Alessandro Nunziante, che disputeranno almeno un altro match del Mondiale U20 in Cile, il primo contro il Brasile il 4 ottobre e il secondo contro l'Argentina nella notte italiana tra il 4 e il 5 ottobre, con la possibilità per entrambi di passare il turno.

Saba Goglichidze è stato convocato dalla Georgia per i match dell'11 ottobre contro la Spagna e del 14 ottobre contro la Turchia, Sandi Lovric per le sfide della Slovenia contro Kosovo (10 ottobre) e Svizzera (13 ottobre), Jesper Karlstrom affronterà con la sua Svezia la Svizzera (10 ottobre) e il Kosovo (14 ottobre), Lennon Miller ha ricevuto la chiamata per Scozia-Grecia del 9 ottobre e Scozia-Bielorussia del 12 ottobre e Razvan Sava vestirà la maglia della Romania per i match del 9 ottobre contro la Moldavia e del 12 ottobre contro l'Austria. Jakub Piotrowski e la Polonia, oltre alla gara di qualificazione contro la Lituania del 12 ottobre disputeranno anche un'amichevole contro la Nuova Zelanda il 9 ottobre.

Abdoulaye Camara vestirà la maglia della Francia U18 in una doppia sfida di preparazione al Mondiale di categoria contro l'Inghilterra il 9 e il 12 ottobre, mentre Jordan Zemura giocherà due match di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Sudafrica (10 ottobre) e Lesotho (14 ottobre).