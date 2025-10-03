Forlì, brutte notizie dall'infermeria: rottura del crociato anteriore per Ercolani. La nota
Tegola per la difesa del Forlì. La squadra romagnola infatti dovrà fare a meno per diversi mesi dell’esterno mancino Ercolani, arrivato in estate dal Corticella e autore di cinque presenze finora. Il classe 2003 infatti si è infortunato gravemente al ginocchio come si legge nella nota della società:
"Il Forlì FC comunica che gli accertamenti ai quali si è sottoposto il difensore Filippo Ercolani, volti a verificare l’entità dell’infortunio occorso nei scorsi giorni durante gli allenamenti, hanno evidenziato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro!
Il ragazzo nei prossimi giorni sarà sottoposto all’intervento chirurgico e da lì verranno valutati i tempi di recupero. Ti aspettiamo in campo Filippo".
