Serie B, sarà il derby Cesena-Reggiana a essere visibile gratuitamente su DAZN
La Lega B ha comunicato sui propri canali ufficiali la gara che verrà trasmessa gratuitamente sui canali di DAZN in questo fine settimana. Si tratta del derby emiliano-romagnolo fra Cesena e Reggiana.
"Cresce l'attesa per la 7ª giornata della Serie BKT, un turno che vedrà fra le gare più attese la sfida di sabato tra Cesena e Reggiana. Un derby che sarà visibile su DAZN anche gratuitamente. I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome".
