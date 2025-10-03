Sampdoria, programmi specifici per Altare, Ferrari e Pedrola. Il punto sull'allenamento
In vista della sfida di domenica contro il neopromosso Pescara in casa Sampdoria si continua a lavorare per recuperare dopo il turno infrasettimanale con i soliti indisponibili che stanno svolgendo lavori specifici o terapie in vista del rientro in campo. Questo il punto della situazione pubblicato dal club blucerchiato sui suoi canali ufficiali:
"La Sampdoria continua al “Mugnaini” la fase di avvicinamento alla sfida con il Pescara, in programma domenica al “Ferraris” (ore 17.15). Dopo aver tenuto a rapporto la squadra sul campo superiore, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta pomeridiana incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche, sotto forma di partitella a campo ridotto.
Programma. Individuali sul campo per Karim Diop e Lorenzo Malagrida; programmi specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanis Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca. Domani, sabato, è in programma la rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore".