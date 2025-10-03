Villarreal, Marcelino alla vigilia del Real: "Dovremo essere perfetti. Con la Juve gara durissima"

A due giorni dalla gara pareggiata contro la Juventus e alla vigilia della sfida in campionato contro il Real Madrid al Bernabeu, il tecnico del Villarreal Marcelino è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole, iniziando dalla sfida ai Blancos: "Affrontiamo la partita con la voglia di vincere. Il Real Madrid è un grande avversario. Arriva da una sconfitta dolorosa che lo rende ancora più pericoloso. Giochiamo nel loro stadio e ci aspettiamo una partita molto dura, ma siamo emozionati. Abbiamo giocato bene contro squadre di alto livello e non credo che domani farà eccezione".

Cosa servirà per vincere?

"La chiave è ridurre al minimo gli errori e difendere bene sia collettivamente che individualmente. Dobbiamo essere uniti, audaci e mostrare personalità con la palla. Dobbiamo essere cinici e assicurarci che l'avversario non lo sia. Per battere il Madrid, bisogna giocare una partita perfetta in entrambi i campi. Non succede tutti i giorni. Dobbiamo provarci, ed è con questa mentalità che andiamo in campo".

Com'è andato il recupero dopo le fatiche in Champions con la Juve?

"Bisognerà vedere. È ancora presto, visto che siamo solo al secondo giorno. Per ora, la nostra percezione è di aver recuperato bene, ma monitorare la nostra evoluzione è fondamentale. Contro la Juventus ci siamo impegnati tantissimo. È stata la partita più impegnativa fisicamente della stagione. Ora dobbiamo recuperare sia le gambe che la testa. Vogliamo mantenere una mentalità positiva perché ci aiuterà a competere, ma faremo sicuramente dei cambiamenti".

E' felice di aver raggiunto Pellegrini come allenatore con più partite nella storia del club?

"Mi rende molto felice. È una grande soddisfazione e dimostra che ci sentiamo a nostro agio e che anche la dirigenza è soddisfatta di noi. Voglio ringraziare il presidente e Fernando per la fiducia, così come tutti coloro che ci hanno aiutato a sentirci così a casa in questo club, sia nel mio primo che nel mio secondo periodo".