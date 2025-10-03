Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com
ieri alle 19:19Serie C
di Tommaso Maschio

Alfredo Citrigno non sarà il nuovo proprietario del Cosenza. Dopo aver tentato di avviare una trattativa col presidente Eugenio Guarascio infatti l'imprenditore ha deciso di desistere dall'acquisto del club. Lo ha annunciato lo stesso Citrigno in un post sui social in cui spiega anche le motivazioni dietro questo passo indietro: “A poche ore da una incomprensibile risposta del presidente Guarascio alla mia nuova manifestazione di interesse per l’acquisizione della società, e dopo opportune e inevitabili riflessioni, mi corre l’obbligo precisare alcune cose:

ho sempre avuto grande rispetto per il popolo rossoblù, cercando in tutti i modi di dare seguito a ciò che ho promesso e di agire con il tempismo e la trasparenza che contraddistinguono me e il mio gruppo. Per questo voglio ringraziare innanzitutto i tifosi, per il calore e l’affetto che mi hanno dimostrato e mi dimostrano, e che ricambio di vero cuore.

– Un grazie sincero anche agli imprenditori Nereo Salerno, Vincenzo Rota , Franco Malizia, Maurizio Menotti e Nino Musacchio , che hanno manifestato la loro disponibilità ad aderire e a dare corpo a un’idea che guardava e guarda al presente, e soprattutto al futuro del Cosenza.

Oggi mi ritrovo, mio malgrado, ad avere un confronto sempre più contorto e difficile da decifrare, dove spesso prevale il falso e la verità resta nascosta. Presunte trattative imbastite, astruse strategie del presidente che gioca continuamente al rialzo, misteriosi fondi arabi, messicani, capi cordata che vanno e vengono, offerte milionarie chissà perché rifiutate da Guarascio, patti di riservatezza infiniti e chi più ne ha più ne metta.

Alla mia ultima e più recente richiesta, tramite PEC trasmessa dal notaio Iorio, per i documenti contabili, il presidente Guarascio ha risposto dopo poche ore dicendo in sintesi testualmente: “L’irrituale iniziativa da Lei assunta non potrà mai avere un riscontro anche perché non si conosce il substrato legittimante simili richieste”…

A voi le opportune considerazioni.

Parliamo evidentemente due linguaggi diversi, ed è perciò che intendo farmi da parte lasciando al presidente Guarascio campo libero per seguire le altre, numerose (così pare…) ed evidentemente più importanti trattative in corso.

Povero Cosenza nostro, sprofondato nel baratro tra promesse e illusioni. Ma il mio cuore, nonostante tutto, rimarrà per sempre vicino alla squadra, al vessillo e alla gente rossoblù (loro sì, i veri protagonisti), con la convinzione che nulla è per sempre e che, prima o poi – magari insieme – potremo RISORGERE.

Ringrazio, non da ultimo, il sindaco Franz Caruso per la sua partecipazione attiva all’assemblea che, nei giorni scorsi, ci ha visti protagonisti sul palco del cinema San Nicola. Un grazie anche per la costante attenzione che dedica alle vicende legate alla nostra squadra del cuore.

Sono certo che – insieme all’intero Consiglio Comunale – saprà farsi garante della salvaguardia della dignità di tutti, nel rispetto della passione del popolo rossoblù, di città e provincia, manifestata con forza durante l’assemblea e, da sempre, sugli spalti degli stadi di tutta Italia.

Una passione che oggi chiede, con estrema chiarezza e determinazione, un cambio urgente e non più rinviabile al vertice del Cosenza Calcio. Sono fiducioso che il Sindaco saprà interpretare questa richiesta con il senso di responsabilità che ha sempre dimostrato, per tornare ad emozionarci e a riempire il Marulla, rimasto desolatamente vuoto e abbandonato a sé stesso.

Un abbraccio e Forza Lupi”.

