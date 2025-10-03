Avellino-Mantova, i convocati di Biancolino: rientra solo Sounas. Cinque i lungodegenti

In vista della sfida di domani contro il Mantova il tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino ha convocato 24 calciatori. Rispetto all’ultima gara viene recuperato il centrocampista Sounas, mentre restano sempre fuori per problemi fisici D’Andrea, Favilli, Patierno, Rigione e Tutino. Questa la lista completa:

Portieri: Iannarilli, Daffara, Pane

Difensori: Missori, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Manzi

Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio

Attaccanti: Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico, Insigne

REPORT

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Cosimo Patierno è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento.

Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo.

Gennaro Tutino: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra.