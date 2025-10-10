Napoli, la sosta arriva in soccorso: quando rientrano gli infortunati

Mai come stavolta la sosta arriva in soccorso di Antonio Conte. Tra infortuni e giocatori col serbatoio già piuttosto scarico, il tecnico del Napoli ha accolto positivamente lo stop per le nazionali, perdendo stavolta ‘solo’ 10 elementi a causa dei problemi muscolari rimediati da diversi azzurri. Intanto a Castel Volturno si continua a spingere: quest’oggi, dopo la doppia seduta di ieri, è in programma un altro doppio appuntamento a Castel Volturno ed un test congiunto con l’Avellino per dare condizione e minutaggio ai giocatori rimasti in gruppo e che magari nell’ultimo periodo hanno trovato meno spazio, Lucca e Lang su tutti. Il focus però resta sui giocatori da recuperare.

Chi recupera per Torino?

Con ogni probabilmente l’ex della partita, Alessandro Buongiorno. Il difensore ha smaltito la lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra e stavolta punta a rientrare per trovare finalmente continuità. Il peggio è alle spalle, anche se - dopo una lunga inattività e questo problema fisico - stavolta dovrà essere gestito nei vari impegni ravvicinati. Per Amir Rrahmani, invece, serviranno probabilmente un paio di gare dopo la ricaduta all’infortunio rimediato in nazionale.

Gli altri stop

La sosta aiuterà ad accorciare i tempi degli altri azzurri costretti a fermarsi. Lobotka avrà bisogno di circa un mese, cominciando i calcoli dal 5 ottobre dell’ultima gara potrebbe rientrare con l’Eintracht Francoforte. Per Matteo Politano la sosta copre gran parte della ventina di giorni del suo problema muscolare e potrebbe rientrare - gradualmente - alla seconda gara col Psv del 21 ottobre. Nulla di grave, invece, per Milinkovic-Savic, rientrato dalla nazionale.