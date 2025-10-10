Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ibrahimovic: "Sono sempre Dio. Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa"

Ibrahimovic: "Sono sempre Dio. Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:38Serie A
Andrea Piras

"Un attimo: Ibra è ancora Dio. Se ero in campo avevo tutte le risposte, in tribuna soffro per non poter aiutare la squadra. Non ho obiettivi personali, tutto quello che faccio è per il Milan". Parola di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ex attaccante, ora dirigente del Milan, ha parlato in esclusiva per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra di quest'anno, considerata dal dirigente molto competitiva per ottenere buoni risultati sotto la guida di mister Massimiliano Allegri.

"La società è stata molto brava a vendere bene giocatori non nel progetto o per altri motivi, ha preso un allenatore che dà equilibrio e stabilità - ha sottolineato -. E ha portato quello che mancava, esperienza. Adesso si può solo crescere. Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa, e là dobbiamo tornare". L'ex attaccante, fra le altre proprio dei rossoneri, ha poi proseguito affermando che nessuno vuole cambiare la cultura del Milan.

Ed infine sulle avversarie per la lotta per lo scudetto Ibra preferisce non sbilanciarsi più di tanto: "Non guardo gli altri - ha concluso nella chiacchierata con il quotidiano sportivo - ma non per arroganza, perché se dipendo dagli altri vuol dire che non sono abbastanza forte".

Articoli correlati
Milan, messaggio da Ibrahimovic su La Gazzetta dello Sport: "Ti aiuto a vincere" Milan, messaggio da Ibrahimovic su La Gazzetta dello Sport: "Ti aiuto a vincere"
Ibra dietro la scrivania: "Vedo tutto da un'altra prospettiva, ma non provo la stessa... Ibra dietro la scrivania: "Vedo tutto da un'altra prospettiva, ma non provo la stessa adrenalina"
Ibrahimovic racconta di quando fu vicino alla Roma. Che alla fine prese Mido Ibrahimovic racconta di quando fu vicino alla Roma. Che alla fine prese Mido
Altre notizie Serie A
Stipendi Bologna, spese da metà classifica. Lucumí punta Orsolini e Immobile Stipendi Bologna, spese da metà classifica. Lucumí punta Orsolini e Immobile
Italia, ultimo allenamento a Coverciano: Gattuso mischia le carte. Le ultime prima... TMWItalia, ultimo allenamento a Coverciano: Gattuso mischia le carte. Le ultime prima di Tallin
Il Milan sta con Allegri: il tecnico sprona Leao per averlo al meglio dopo gli errori... Il Milan sta con Allegri: il tecnico sprona Leao per averlo al meglio dopo gli errori di Torino
Stipendi Atalanta, due dei tre più pagati sono ai box. C'è chi aspetta ritocchi Stipendi Atalanta, due dei tre più pagati sono ai box. C'è chi aspetta ritocchi
La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece... Esclusiva TMWLa favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre... Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
Gasperini: "L'Atalanta ha tolto tanto a tanti. Doping? Senza risposte si ricorre... Gasperini: "L'Atalanta ha tolto tanto a tanti. Doping? Senza risposte si ricorre a maldicenze"
Juve, caccia di un nuovo ds: Ottolini può sbloccarsi in 15-20 giorni. Non tramonta... Juve, caccia di un nuovo ds: Ottolini può sbloccarsi in 15-20 giorni. Non tramonta la pista estera
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
3 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
4 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
5 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine top news n.1 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
Immagine top news n.2 Gasperini: "Roma è la piazza più stimolante. Sappiamo anche noi che il primato è casuale"
Immagine top news n.3 Ibrahimovic: "Sono sempre Dio. Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa"
Immagine top news n.4 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
Immagine top news n.5 Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Immagine top news n.6 Inter e Atletico Madrid in Libia. Amichevole nel Paese dei due governi
Immagine top news n.7 Juventus, niente riposo per Bremer e Tudor vuole avere il vero Zhegrova
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Serie A n.2 Avvocato Spallone: "Il caso Osimhen al Napoli potrebbe riaprirsi, sarebbe simile alla Juventus"
Immagine news Serie C n.3 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Milan sta con Allegri: il tecnico sprona Leao per averlo al meglio dopo gli errori di Torino
Immagine news Serie A n.2 Stipendi Atalanta, due dei tre più pagati sono ai box. C'è chi aspetta ritocchi
Immagine news Serie A n.3 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine news Serie A n.4 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
Immagine news Serie A n.5 Gasperini: "L'Atalanta ha tolto tanto a tanti. Doping? Senza risposte si ricorre a maldicenze"
Immagine news Serie A n.6 Juve, caccia di un nuovo ds: Ottolini può sbloccarsi in 15-20 giorni. Non tramonta la pista estera
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ferrero sulla Samp: "A Manfredi ho lasciato un club meraviglioso. Ed è andato in Serie C"
Immagine news Serie B n.2 Ciervo: "Cesena ideale per un calciatore. Voglio fare gol e assist per aiutare la causa"
Immagine news Serie B n.3 Abildgaard: "La Samp ha la mia stessa fame. Sono uno che si rompe la testa per il club"
Immagine news Serie B n.4 Portanova: "A questa Reggiana non manca nulla. Costruita per esser combattente"
Immagine news Serie B n.5 Nesta: "Al Monza è caduto un po' tutto il castello dopo la morte di Silvio Berlusconi"
Immagine news Serie B n.6 Bari, dare continuità alla prima vittoria stagionale: ora il focus è già sulla Reggiana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, oggi la decisione sul ricorso per la penalizzazione. Il club spera in uno sconto
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in campo Foggia-Crotone: da derby della vergogna a quello della legalità
Immagine news Serie C n.3 Rauti: "A Vicenza spero di trovare la continuità. Questa piazza non è da Serie C"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, al via la 9ª giornata: questa sera due match del Girone B. Il programma
Immagine news Serie C n.5 Picerno, leader nel minutaggio di Serie C. Greco: "La sostenibilità è un valore aggiunto"
Immagine news Serie C n.6 Matteassi: "Ravenna sorprendente. Nel Girone C di Serie C ci sarà grande battaglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?