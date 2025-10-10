Casemiro libero a parametro zero a giugno. Lo United non rinnoverà il contratto

Lo United ha deciso su Casemiro. Perché il club di Manchester difficilmente offrirà un rinnovo contrattuale al brasiliano, in scadenza al 30 giugno del 2026. Era stato l'acquisto dell'estate 2022, quando per Rabiot era quasi fatta, ma poi le richieste della madre Veronique - con una commissione da 20 milioni di euro per spostare il centrocampista - avevano fatto saltare la trattativa con la Juventus. Forse è stato un bene perché per due stagioni Rabiot è stato il faro della mediana della Juve di Allegri, salutando solo nel 2024 e ritrovandolo poi al Milan.

Casemiro però può essere un'occasione per le italiane? In un campionato dove Modric sta facendo molto bene - e ha 7 anni più del brasiliano - ecco che la dimensione rischia di essere quella corretta. A patto che le cifre siano giuste e che non siano esagerare per il suo nuovo status. Non è più quello di 4 anni fa, quando aveva appena vinto la Champions. Dall'altro lato possono arrivare delle offerte fra Stati Uniti e i paesi arabi per cercare di averlo nel loro campionato. Oppure, più prosaicamente, tornare in Brasile per essere più vicino ad Ancelotti.

Si vedrà, ma oltre al suo contratto ci sarà in scadenza quello di Harry Maguire.