TMW Portanova: "A questa Reggiana non manca nulla. Costruita per esser combattente"

Lunga intervista quella che, nella giornata di ieri, il talentuoso centrocampista della Reggiana Manolo Portanova ha rilasciato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per un punto sulla formazione granata, dopo le prime sette giornate del campionato.

Queste le parole del classe 2000: "Abbiamo iniziato il ritiro molto prima di altri, siamo partiti bene e nelle ultime tre gare, se si esclude quella di Bolzano, si è vista una grande Reggiana. E possiamo crescere ancora se, come ci dice sempre mister Dionigi, corriamo e ci spacchiamo in due per la squadra, col fine di portare a casa quanti più punti possibile. Forse qualcuno lo abbiamo perso per strada, ma siamo sempre riusciti a esprimere un buon gioco. La mano del mister e del suo staff si vede, noi dobbiamo solo pensare a continuare su questa strada. Se ci manca qualcosa? Credo che a questa Reggiana non manchi niente, siamo costruiti per essere combattenti, e su questa linea dobbiamo proseguire. Pensando a mettere in campo i concetti del mister”.

A completezza di informazione, questa la classifica del campionato di Serie B dopo i turni ormai archiviati:

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Empoli 9

Sudtirol 9

Padova 8

Reggiana 6

Catanzaro 6

Virtus Entella 6

Bari 6

Pescara 5

Sampdoria 5

Mantova 4

Spezia 3