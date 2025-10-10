Gasperini: "Roma è la piazza più stimolante. Sappiamo anche noi che il primato è casuale"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è possibile leggere una lunga intervista al tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. Tanti i temi toccati dall'allenatore a partire dal suo approdo nella Capitale: "Ranieri iniziò a contattarmi verso dicembre. Era ancora tutto nella fase embrionale. Io non sapevo cosa avrei fatto a giugno ma avevo intuito che sarebbe stato l’ultimo anno a Bergamo. Un anno prima parlai col Napoli ma dopo l'Europa League avevo la sensazione che sarei potuto anche andare oltre con l'Atalanta perché la squadra era forte. Perché ho scelto Roma? Perché in Italia, insieme a Napoli, è la piazza più appassionata e appassionante, con la differenza che gli azzurri hanno vinto. Lo stimolo è elevatissimo".

La Roma è ancora un po' incompleta

"Ma quelli che ho trovato mi hanno dato credito, disponibilità. Indipendentemente dalle situazioni che vivono. Questa è una squadra che ha giocatori in scadenza, in prestito o di prossima uscita. Un misto, insomma, ma c’è una bella compattezza. Dovbyk? Lo recupereremo. Mi spiace che è andato via con la Nazionale. il rigore? Ci sarà occasione. Artem è un rigorista, non un improvvisato".

15 punti in sei partite: c'è chi parla di fortuna

"Quello non fa male. È una bella dote, devo dire che ci sono state altre squadre che hanno ribaltato o vinto partite nei minuti finali. Nella sconfitta non siamo stati fortunati, in alcune vittorie, sì. Però è una cosa abbastanza comune".

Questa squadra però forse non è nemmeno da Champions...

"Non lo è. Questo aumenta il merito, no? Il merito di questi ragazzi. E nel frattempo è chiaro che ci auguriamo di crescere, lo sappiamo anche noi che il nostro primato è abbastanza casuale. Le partite le abbiamo giocate però, non è che ce le ha regalate nessuno. Adesso iniziano gli scontri diretti, ci si misura con le realtà più importanti, però è vero che questa squadra può migliorare, ha dei margini notevoli".