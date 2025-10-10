TMW Genoa, quattro giocatori da valutare in vista del Parma: oggi test a Pegli con l'Entella

Settimana di pausa del campionato ma non si attenua il lavoro al "Signorini" di Pegli. Il Genoa, al netto dei giocatori che sono impegnati con le rispettive Nazionali, sta proseguendo la preparazione in vista della ripresa del campionato. Dopo un avvio in salita, e con un calendario che non è stato certamente benevolo con i colori rossoblù, la squadra di Vieira tornerà in campo domenica 19 ottobre alle 15 contro il Parma. Match che aprirà un ciclo di partite contro formazioni che possono essere delle dirette concorrenti per gli obiettivi stagionali.

Quattro giocatori da monitorare

Il tecnico francese dà un'occhio di riguardo anche all'infermeria con la speranza che, in vista della sfida contro i ducali, possa svuotarsi di qualche elemento. Sono sotto osservazioni quattro giocatori: da Leo Ostigard a Nicolae Stanciu passando per Maxwel Cornet e Junior Messias. I prossimi allenamenti saranno certamente indicativi per valutarne le condizioni in vista dei prossimi incontri di campionato.

Oggi test con l'Entella

E questa mattina il Genoa disputerà un test contro l'Entella di Andrea Chiappella neopromossa in Serie B e protagonista di un buon inizio di stagione. Il calcio d'inizio del match contro i biancocelesti, che si terrà a Pegli a porte chiuse, sarà alle ore 10.30.