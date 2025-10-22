Juventus e Inter hanno le migliori academy in Italia, per il CIES. Poco sotto l'Atalanta

Come ogni anno, il CIES Football Observatory ha analizzato i club che hanno formato i calciatori attualmente attivi in 49 campionati professionistici nel mondo, stilando una classifica delle migliori accademie. Il 518° Weekly Post presenta la Top 100, stabilita in base a un indice di formazione che tiene conto del numero di giocatori formati, del livello dei club in cui hanno giocato nell'ultimo anno e dei minuti ufficiali disputati nello stesso periodo.

Proprio come nell'anno precedente, il Benfica si piazza al primo posto. Il club portoghese vanta 93 giocatori formati e attivi nei 49 campionati analizzati, un livello medio dei club di impiego di 0,81 e una media di 2.582 minuti giocati in partite ufficiali nell'ultimo anno. A completare il podio delle migliori accademie ci sono il Barcellona (76 giocatori, livello medio dei club di 0,87 e 2.773 minuti) e il River Plate (97 giocatori, livello medio di 0,81 e 2.305 minuti).

Le italiane, tre, trovano spazio piuttosto in fondo nella classifica: la prima è la Juve, con 32 giocatori che giocano ad alto livello dopo essere cresciuti nel vivaio bianconero, poi l'Inter e l'Atalanta, staccate di pochissimo dai bianconeri.

Questa la tabella:

105.1 SL Benfica (POR) 93 2,582 min 0.807

98.7 FC Barcelona (ESP) 76 2,773 min 0.805

98.3 River Plate (ARG) 97 2,305 min 0.805

97.6 AFC Ajax (NED) 80 2,690 min 0.841

95.0 Boca Juniors (ARG) 86 2,516 min 0.808

83.4 Sporting CP (POR) 76 2,488 min 0.811

77.9 Dinamo Zagreb (CRO) 77 2,532 min 0.732

77.0 Defensor SC (URU) 88 2,222 min 0.726

74.8 Real Madrid (ESP) 58 2,817 min 0.853

73.8 Vélez Sarsfield (ARG) 70 2,406 min 0.805

73.3 Crvena Zvezda (SRB) 79 2,376 min 0.718

71.3 São Paulo FC (BRA) 65 2,421 min 0.833

70.3 Dynamo Kyiv (UKR) 63 2,485 min 0.827

68.8 SC Corinthians (BRA) 57 2,750 min 0.813

67.4 CR Flamengo (BRA) 51 2,973 min 0.829

66.8 CA San Lorenzo (ARG) 66 2,330 min 0.797

65.4 Club Nacional (URU) 70 2,351 min 0.731

65.1 SE Palmeiras (BRA) 56 2,620 min 0.819

65.0 Paris Saint-Germain (FRA) 62 2,235 min 0.854

63.9 FK Partizan (SRB) 70 2,360 min 0.712

35.00 Juventus 32 2,483 min 0.811

35.00 Inter 29 2,710 min 0.823

33.5 Atalanta 25 2,885 0.870