TMW Rivelazione Ahanor, il 1° presidente: "Su di lui c'era pure la Samp, può arrivare dove vuole"

Katia Castellana, storica presidente dell’ASD Progetto Atletico di Genova, la prima società che ha accolto e lanciato Honest Ahanor nel calcio, ha raccontato così in esclusiva a TMW i primi calci al pallone del talentoso difensore oggi all'talanta: "Honest era ospite presso una struttura di prima accoglienza del Comune, proprio nel campetto sotto cui ci allenavamo con i nostri bambini. Per questioni di gestione e sicurezza non gli era permesso uscire, così ho fatto personalmente richiesta perché gli fosse consentito di aggiungersi a noi. Aveva circa sei anni e non aveva mai giocato a calcio".

Castellana ha poi proseguito così sul passaggio del classe 2008 nel settore giovanile del Genoa: "Ha giocato con noi due anni. Ha sempre fatto il difensore centrale o il quinto e ha spiccato fin da subito per le sue doti sopra la media. All'epoca era già monitorato da Sampdoria e Genoa, poi ha proseguito con quest’ultimo club grazie all’intercessione del mister Cristiano Francomacaro e del direttore Michele Sbravati".

Infine, una battuta sull'exploit in quest'avvio di stagione di Ahanor: "Honest persegue il suo sogno. La sua storia nasce come una splendida favola di talento e di rivalsa. È concentrato e determinato, può arrivare dove vuole: glielo auguro di cuore".

