TMW Radio Milan, serve uno sforzo con Maignan? Il parere degli opinionisti

Si fa sempre più complicato il rinnovo in casa Milan di Mike Maignan. Tanto che la stampa parla di un tentativo di inserimento della Juventus. Ma non farebbe bene il club rossonero a fare uno sforzo e tenere il portiere francese? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Ci sono concrete possibilità che possa perderlo il Milan".

Massimo Bonanni: "E' un portiere forte, importante, che guadagna poco rispetto alle cifre che girano nel calcio oggi. Non sarà difficile per lui trovare qualche altro contratto più importante, soprattutto all'estero. La Juve? Ha speso soldi importanti per prendere Di Gregorio, non valido come Maignan ma forte. Non so se l'operazione possa essere giusta. L'arrivo di uno come Maignan potrebbe metterlo in panchina e non so se sia conveniente".

Paolo De Paola: "Conta molto la parola di Allegri. Maignan è già ceduto, non c'è stata la voglia di fare un rinnovo nei tempi in cui andava fatto. Hanno inciso delle valutazioni caratteriali e forse i problemi fisici che ha avuto, però dico che o lo vuole fortemente Allegri, o è destinato ad andare via".

Simone Braglia: "I passaggi a vuoto ci stanno per un portiere, non si discute come valore. Io, prima di privarmi di lui, ci penserei due volte. Ma credo che Maignan abbia già deciso. Uno come Maignan non si può sostituire".

Massimo Orlando: "Grande portiere, nell'anno dello Scudetto è stato super, lo scorso anno ha negato i quarti di finale di Champions al Milan. Di errori ne ha fatti tanti, ma riconosco che è un grande portiere. Se Allegri lo ritiene all'altezza e accetta la proposta della società, rimane. Se se ne va, il Milan non si strapperà i capelli".