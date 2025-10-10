Esclusiva TMW Modena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."

Momento di stop per la Serie B, con la categoria cadetta che tornerà in campo a partire dal 17 ottobre. Sette giornate, però, sono già andate in archivio, e raccontano di un Modena in vetta alla classifica: i canarini stanno viaggiando a vele spiegate dalla prima giornata, e saranno chiamati adesso a dare continuità a quanto fatto. Intanto però, nella serata di ieri, con Magnino e Nieling, l'attaccante Pedro Mendes è stato ospite al meet&greet con i tifosi, presso il nuovo official store del club gialloblù aperto recentemente in centro città, e ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Seconda sosta nazionali, e Modena in vetta: come state vivendo queste due settimane?

“Dopo la vittoria contro la Virtus Entella c’è stato un po’ di tempo per godersela, la classifica ci fa sicuramente piacere. Però stiamo già lavorando perché tra una settimana torniamo in campo, e vogliamo essere pronti alla ripresa. Ci attende il Palermo, formazione che sta ben facendo".

Arrivate alla sfida contro i rosanero da imbattuti. Il tuo compagno Zampano, in una recente intervista, ha detto però che prima o poi arriverà un ko, e nella gestione e reazione alla stesso si vedrà il vero Modena: concordi?

“Sì concordo, saper gestire la prima sconfitta sarà sicuramente un aspetto molto importante. Però c'è anche da dire che il vero Modena si sta già vedendo in queste prime partite, lavoriamo sempre per ottenere il massimo, anche se appunto sono d’accordo con Zampano, non si può sempre vincere: sono però certo che anche nei momenti di difficoltà questo gruppo saprà reagire nel modo giusto”.

Al netto di ciò, e visto soprattutto il vostro percorso, la promozione in Serie A diventa l'obiettivo primario?

“L’obiettivo è sempre migliorarsi rispetto all’anno scorso, e guardando nel breve termine è dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, a cominciare da quella con il Palermo: andremo a giocarcela senza paura. I conti li faremo poi a fine stagione”.

Cosa ti aspetti a livello personale dalla stagione?

“Il mio obiettivo è in linea con quello della squadra, ovvero migliorarmi rispetto all’anno scorso. Nella passata stagione potevo fare meglio ma mi è mancata continuità per via degli infortuni, ora sto bene e spero di dare un contributo importante”.