Roma-Viktoria Plzen, i convocati di Gasperini: c'è Bailey, fuori Angelino
Giovedì alle 21:00 la Roma scenderà in campo all'Olimpico contro il Viktoria Plzen per il matchday 3 di Europa League. Fuori Baldanzi, che non è in lista Champions, mentre Angelino è ancora alle prese col problema fisico che lo tiene fuori sin da prima della sosta. Esordio europeo anche per Bailey, che nello scorso weekend ha debuttato in campionato. Di seguito i convocati di Gasperini
Roma-Viktoria Plzen, ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
