Fiorentina, Pioli: "Squadra consapevole del momento, vuole venirne fuori e ce la farà"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro il Rapid Vienna, seconda partita della prima fase di Conference League:

Visto il momento negativo, la Conference League è un intralcio o un momento di possibile svolta?

"Non è né un intralcio né una possibile svolta, è la seconda del girone. Ci teniamo a questa competizione, il momento in campionato è delicato ma dobbiamo un attimo metterlo da parte per fare bene domani sera".

Lei vede comunque dei miglioramenti, al di là dei risultati?

"I risultati sono pesanti e incidono nelle valutazioni. Sappiamo di dover fare quel passettino in più per portare a casa punti oltre alle buone prestazioni. Le ultime due sono state di buon livello, sono sicuro che usciremo dal momento anche in campionato anche se servirà ancora qualche partita. La squadra lavora bene e ha i giusti atteggiamenti".

Come sta la squadra e come ha preso la rinnovata fiducia?

"La squadra è assolutamente consapevole della situazione, vuol venire fuori da un momento difficile con unione e compattezza".

Ultime due gare in vantaggio, poi la Fiorentina ha perso. E' questo quello che serve migliorare?

"Assolutamente. Non è tutto qui ma è molto qui. Abbiamo subito il pareggio del Milan mentre eravamo in dieci, quelle sono situazioni in cui devi sentire il pericolo e invece noi abbiamo fatto il compitino. I momenti di pericolo arrivano in una partita, ma devi essere più attento, più determinato, devi avere più comunicazione per evitare di subire".