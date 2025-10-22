FCSB, l'italiano Cisotti: "Bologna forte, ma in Europa ogni partita ha la propria storia"

Juri Cisotti, centrocampista italiano con un passato nelle giovanili di Triestina, Chievo e Spezia, oggi gioca in Romania con il FCSB, squadra che domani affronterà il Bologna in Europa League. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Nel gruppo l'atmosfera è buona anche se siamo delusi per gli ultimi risultati", ha spiegato in merito alle difficoltà della squadra in questo avvio di stagione.

Affronterà le sue origini contro una squadra italiana...

"Per me non importa, non cambia nulla. Non so molto del calcio italiano, non ci gioco da 10 anni. Il Bologna comunque è una buona squadra".

Che gara sarà?

"In Europa ogni partita ha la propria storia. Giochiamo in casa, spero che i tifosi ci spingano. Ogni partita europea è complessa, ma dipenderà molto da come inizieremo noi la gara. Il calcio è bello perché in Europa non esistono favorite".