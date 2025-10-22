Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Pioli: "Siamo molto più compatti di quanto non sembri da fuori"

© foto di Federico De Luca 2025
Simone Bernabei
ieri alle 18:50Serie A
Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Rapid Vienna in Conference League, dopo il successo alla prima contro il Sigma Olomuc. Segui in diretta le sue parole:

Ore 18.32, inizia la conferenza stampa
"Abbiamo iniziato bene, vogliamo vincere per mettere bene la classifica. Poi il campionato è un'altra cosa. Ora conta fare bene domani, poi sappiamo di quanto sia delicato il momento in campionato e quanto saranno pesanti le prossime tre partite. Ora c'è una partita importante, poi domenica ci sarà un'altra partita importante".

Cosa c'è che non va con la Fiorentina?
"Noi per buoni tratti di partita giochiamo di squadra e abbiamo giocato alla pari contro squadre di buon livello. Dobbiamo giocare da squadra anche nei momenti difficili, che possono arrivare nelle partite. Il gol subito in dieci contro il Milan è un campanello d'allarme, dovevamo avere più attenzione e essere più squadra. Siamo tutti insieme, siamo tutti compatti, molto più di quello che si dice da fuori. E sono certo che ne verremo fuori. Ma intanto dobbiamo fare bene domani, ci sarà un bell'ambiente e una bella intensità, ce la metteremo tutta per fare un risultato positivo e poi ci ributteremo sul campionato perché è la nostra priorità".

Si è incontrato con i senatori della Fiorentina?
"Io non leggo niente, ma le cose mi arrivano. Io non smentisco ma se qualche giocatore va a dire qualcosa al mister ti pare che uno gli dice di no? Non esiste, sono falsità. Noi siamo uniti. La classifica non è bella ma dobbiamo stare uniti, stare compatti, poi però le parole non servono. L'unica cosa che conta sono i risultati, spero di riuscire a dare presto quello che tutti si aspettano. Sappiamo che il momento è particolare".

Quali sono i segnali di miglioramento che ha visto?
"A differenza delle prime giornate siamo stati più squadra, più compatti. Dobbiamo riempire meglio l'area, dobbiamo concludere di più, è chiaro che ci manca qualcosa. Dobbiamo sforzarci di raggiungerlo il prima possibile".

Il sorteggio non è stato benevolo con la Fiorentina...
"Vogliamo arrivare fino in fondo sicuramente, poi abbiamo preso le più forti delle varie fasce e giocare in Europa è sempre difficile. Loro sono una squadra pimpante, veloce, verticale, noi dovremo avere una qualità superiore".

Cosa succede a Gudmundsson?
"Ho molta fiducia in lui. Credo sia un giocatore di qualità, uno di quei giocatori in grado di dare qualcosa in più, qualcosa che ci manca. Lo vedo meglio fisicamente e mentalmente".

Come vive il momento delicato e il bisbiglio della piazza?
"Il momento è particolare ma non sono le critiche a cambiare il mio modo di lavorare. Normale che ci siano critiche, siamo ultimi in classifica. Non trovo però corretto andare a cercare altre motivazioni, a volte bisognerebbe guardare anche le prestazioni. Noi dobbiamo concentrarci e fare bene le cose che possiamo fare, che sono tante. Io affronto il momento con motivazione e determinazione perché credo nella squadra e nei miei giocatori".

Cosa pensa del Rapid Vienna?
"Un avversario veloce che sfrutta la profondità, porta sopra palla tanti giocatori quindi concede delle ripartenze. Dovremo gestire bene il pallone una volta recuperato, tante volte non facciamo la scelta giusta e questa ci porterebbe a fare le cose meglio".

Farà delle rotazioni?
"Domani cambierò più del solito, abbiamo tre impegni molto ravvicinati. Ho comunque la convinzione di mettere in campo una squadra pronta per fare la partita".

Come sta Sohm?
"Sta meglio, domani è disponibile ma vedrò se farlo giocare dall'inizio o a gara in corso".

Giocherà De Gea? Come ha visto Fagioli e Comuzzo?
"Giocherà De Gea. Comuzzo sta bene, ha avuto un momento in cui era calato un po' ma ora sta bene. Fagioli sta bene, a San Siro mi è piaciuto. Anche per lui vedremo domani".

Ore 18.50, termina la conferenza di Pioli

