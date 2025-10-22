Roma, Gasperini approva Dybala falso nove: "Soddisfatto di quanto visto, può giocare ovunque"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Viktoria Plzen, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche di quel Paulo Dybala visto soprattutto nel ruolo di falso nove in questa prima parte di stagione:

L’esperimento di Dybala falso nove le è piaciuto o si aspettavo qualcosa in più?

"La partita è stata condizionata dal gol: volevamo giocare con un tridente leggero, qualitativo, come in parte fatto a Firenze. Sono soddisfatto di quanto visto. Andava bene così, ma il gol preso a inizio gara ci ha dato problemi. Nella ripresa la gara è cambiata: le partite si vedono nei novanta minuti, possono sempre variare. Era difficile giocare dall’inizio come abbiamo finito il match. Dybala è un giocatore che sta bene e può giocare ovunque".

Ha parlato dello stato di evoluzione della sua squadra: a che punto siamo?

"C’è sempre qualcosa da migliorare, come il gol preso in cui siamo stati incerti. La Roma ha fatto una buona gara, soprattutto in difesa contro avversari forti: abbiamo fatto un passo in avanti. Quando vinciamo col Verona è giusto parlare di fortuna, ma non credo si possa dire il contrario contro l’Inter: quella gara ci ha dato qualche indicazione. Domani è possibile fare ancora un passo avanti, giochiamo contro squadre che si conoscono poco: occhio, perché il calcio italiano ha spesso una sorta di presunzione contro queste squadre. Dobbiamo stare attenti, ci sono sempre squadre che viaggiano. È un’occasione per vedere nuovi giocatori meno conosciuti. Dobbiamo continuare a giocare per migliorare".