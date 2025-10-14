Tutta la Serie A in campo in Europa, partita per partita: 4 reti e altrettanti assist
Sette partite per le qualificazioni europee ai Mondiali, tanti i giocatori di Serie A in campo e in panchina. Ecco nel dettaglio il minutaggio partita per partita:
Estonia - Moldavia 1-1
Perciun (Torino) titolare, 90'
Andorra - Serbia 1-3
Kostic (Juventus) titolare, 90', assist
Pavlovic (Milan) titolare, 90'
Samardzic (Atalanta) titolare, 84'
Vlahovic (Juventus) titolare, 90', gol
Irlanda - Armenia 1-0
Ferguson (Roma) titolare, 81', gol
Italia - Israele 3-0
Barella (Inter) titolare, 90', ammonito
Cambiaghi (Bologna) subentrato, 1'
Cambiaso (Juventus) titolare, 85'
Cristante (Roma) subentrato, 4'
Di Lorenzo (Napoli) titolare, 90'
Dimarco (Inter) titolare, 90', assist
Esposito (Inter) subentrato, 45'
Frattesi (Inter) panchina
Gabbia (Milan) panchina
Locatelli (Juventus) titolare, 86'
Mancini (Roma) titolare, 90', gol
Meret (Napoli) panchina
Orsolini (Bologna) panchina
Piccoli (Fiorentina) subentrato, 1'
Spinazzola (Napoli) subentrato, 5'
Lettonia - Inghilterra 0-5
Loftus-Cheek (Milan) panchina
Portogallo - Ungheria 2-2
Conceiçao (Juventus) subentrato, 28'
Nuno Tavares (Lazio) subentrato, 11'
Spagna - Bulgaria 4-0
Jesus Rodriguez (Como) panchina
Turchia - Georgia 4-1
Calhanoglu (Inter) titolare, 77', due assist
Celik (Roma) panchina
Goglichidze (Udinese) titolare, 90'
Yildiz (Juventus) titolare, 83', gol
