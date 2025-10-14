Donnarumma ripensa alla notte di Oslo: "Eravamo in bambola. Ne sbagli una e sei ai playoff..."

Il 3-0 con cui l'Italia risolve la pratica Israele - nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 - vale aritmeticamente un posto ai playoff. Protagonista assoluto della serata di Udine è Mateo Retegui, autore di un gol per tempo (prima del sigillo finale di Mancini). Tra i migliori in campi anche Gianluigi Donnarumma, che a Sky Sport nel post gara parla così: "Sono contento del lavoro della squadra, ci sta di soffire un po' perché ormai le gare sono tutte complicate. Siamo stati bravi e determinati, con la voglia di non prendere gol e questo mi rallegra molto. Ho visto una bella squadra, anche la determinazione di chi entra a gara in corso. Il mister tiene tutti in riga, chi gioca e chi non gioca".

Come è cambiato Gattuso dai tempi del Milan? "E' più tranquillo (ride, ndr)… Ci trasmette tanta voglia, il suo modo di vedere il calcio, ci fa sentire importanti".

La notte di Oslo? "Che dire... sbagli una partita e sei ai playoff. Normale che la vorrei rigiocare, eravamo in bambola. Ma bisogna guardare avanti e pensare alle gare di novembre. Questa squadra è forte e sono sicuro ci qualificheremo al Mondiale".