TMW Stasera Italia-Israele, è partita la grande manifestazione pro-Pal: le immagini da Udine

È partita da pochi minuti la grande manifestazione organizzata oggi pomeriggio a Udine, nel giorno di Italia-Israele.

Il corteo si è mosso da pochi minuti da Piazza della Repubblica e arriverà a Piazza 1 Maggio, dopo un percorso di circa due chilometri. Migliaia di persone - erano attese in diecimila, le notizie sull’accordo di pace potrebbero aver ridotto leggermente il numero - in piazza per protestare contro il genocidio di Gaza ma anche, per ciò che riguarda il calcio, ribadire che Israele al pari della Russia dovrebbe essere esclusa dalle competizioni calcistiche.

La situazione per ora è tranquilla, anche grazie al massiccio impiego di forze dell’ordine. Circa 1200 agenti, dalla polizia all’Esercito passando per carabinieri, reparti speciali e vigili del fuoco, sono dispiegati per le strade di Udine. La zona attorno al Bluenergy Stadium, che questa sera accoglierà circa 10.000 spettatori, è rossa, con doppio sistema di filtraggio all’ingresso, droni ed elicotteri che sorvolano una città sostanzialmente blindata.