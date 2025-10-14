Italia, per Gattuso poker di vittorie: l'attuale ct sulle orme di Azeglio Vicini e Antonio Conte
Vittoria importante quella di questa sera per l'Italia di Gennaro Gattuso contro Israele e non solo perché concede la certezza aritmetica agli azzurri di disputare il playoff per il Mondiale.
L'attuale tecnico, con il successo di Udine, è, infatti, diventato il quinto CT azzurro a vincere tutte le sue prime quattro partite alla guida degli Azzurri. Prima di lui hanno raggiunto questo traguardo Azeglio Vicini, Antonio Conte, Edmondo Fabbri e il tandem Schiavio-Piola.
Italia-Israele 3-0
Marcatori: 45'+2 rig. Retegui, 74' Retegui, 90'+3 Mancini
Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso (85' Spinazzola), Barella, Locatelli (85' Cristante), Tonali (93' Cambiaghi), Dimarco; Raspadori (46' Esposito), Retegui (92' Piccoli). Commissario tecnico: Gattuso.
Israele (5-4-1): Glazer; Khalalli (72' Turiel), Dasa (89' Mizrahi), Blorian, Baltaxa, Revivo; Biton, Gloukh, E. Perez (75' Abu Fani), Solomon (89' Shua); Baribo (72' Turgeman). Commissario tecnico: Ben Shimon.
