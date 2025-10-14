Catanzaro, operazione al menisco riuscita per Di Francesco: almeno un mese di stop
"US Catanzaro 1929 comunica che in data odierna il proprio tesserato Federico Di Francesco si è sottoposto, con successo, a un intervento in artroscopia al ginocchio destro, con regolarizzazione del menisco mediale. L’operazione è stata eseguita dal dottor Luigi Umberto Romano presso l’ospedale di Cles, in Trentino-Alto Adige”.
Il club calabrese con questa nota apparsa sul sito ufficiale ha comunicato che l’attaccante classe ‘94 si è sottoposto all’intervento chirurgico al ginocchio per la lesione incompleta del menisco accusata nei giorni scorsi. I tempi di recupero per il giocatore dovrebbero aggirarsi fra i 30 e i 40 giorni con l'attaccante dunque dovrebbe tornare a disposizione di mister Alberto Aquilani dopo la prossima sosta per le nazionali in programma a novembre.
Finora l'esperienza in Calabria di Di Francesco non è stata esaltante con l'attaccante che ha collezionato solo tre presenze, dopo aver saltato le prime quattro, per un totale di soli 66 minuti in campo.