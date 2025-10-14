Roma, Ferguson in attesa del primo gol giallorosso porta alla vittoria la sua Irlanda
TUTTO mercato WEB
In attesa di festeggiare il suo primo gol con la maglia della Roma, Evan Ferguson si toglie lo sfizio della rete con la sua Irlanda nel match di qualificazione al Mondiale 2026 andato in scena questa sera contro l'Armenia, valido per il Gruppo F.
Proprio la rete del numero 11 capitolino certifica la vittoria di misura della Nazionale allenata dall'islandese Heimir Hallgrimsson.
Un successo, quello dell'Aviva Stadium di Dublino (impianto che solitamente ospita le gare della Nazionale di Rugby durante il Sei Nazioni) che tiene vive le speranze irlandesi di raggiungere i playoff, in quando l'attuale distacco dall'Ungheria, capace di pareggiare 2-2 in casa del Portogallo, è di una sola lunghezza.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile